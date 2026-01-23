熊本市は23日、教諭3人の懲戒処分を発表しました。 高校教諭（男性・55歳）減給10分の1×2か月 今年度の1学期に、顧問を務める部活動の指導中、特定の生徒に対し「殴らんと分からんとか（殴らないと分からないのか）」「脳みそついとるとや（脳みそついているのか）」などの暴言を吐き、精神的苦痛を与え、その生徒は退部したということです。 他にも、この生徒に「目障り」「頭、大丈夫や」「時間と金の無駄」「ひゃーた