コメダは1月29日、ドムドムハンバーガーとのコラボレーション商品「台湾ミンチのコメドムバーガー」(840円〜910円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。「台湾ミンチのコメドムバーガー」(840円〜910円)2026年の「福袋」に続く第2弾として、ドムドムハンバーガーとのコラボ商品が登場する。同商品は、ドムドムハンバーガーが2023年に販売した「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントに、名古屋発祥の台湾ラーメン文化を取り入れたバ