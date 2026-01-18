2026年1月14日に放送されたトークバラエティ「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に、元日向坂46のメンバーで、俳優として活動している影山優佳さんが出演。意外なロールモデルを語った。「サッカー界でいう、さかなクンさんになりたいんです」番組中、大のサッカーファンである影山さんは、忙しい時に「タブレットと自分の携帯とテレビで、3画面同時に別の試合を映して、右目と左目と両目で見ます」と驚異の視聴方法を口にする