プロ野球巨人の元エースで野球解説者の江川卓氏（70）が、2026年1月10日にユーチューブを更新し、巨人・阿部慎之助監督（46）の発言について、「98％くらい同じ考え」と賛同した。「育てるといったら、多分最下位になる」江川氏が賛同した阿部監督の発言は、25年12月13日に放送されたラジオ番組「ニッポン放送ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」に出演した際の発言だ。スポーツ紙によると、阿部監督は若手育成に関して「