マーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」を運営する株式会社ワカモノリサーチは１３日、全国の現役高校生（男女）に聞いた「湯船に入る時の温度は何度ですか？」というアンケート調査の結果を公開。「４０度」が最も支持されたことが分かった。以下はベスト３とアンケートの声。【１位】４０度（２９．８％）「小さい頃からずっと」「家族が設定するから」「体温よりも少し暖かいくらいで適温だと思う」「熱すぎず