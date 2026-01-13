老後のことを考え始めたとき、同僚から投資の話を聞き、資産運用に興味を持った人もいるでしょう。なかでも、全世界に分散投資できる「オルカン」への積立投資は、これから始める人の選択肢としてよく挙げられます。 資産運用を始めるにあたって気になるのが、NISAを使ったほうが良いかどうかです。NISAを使うと非課税になると言われても、「実際どれくらいお得なのか分からない」と疑問を持つ人もいるかもしれません。