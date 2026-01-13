市長の“ホテル密会問題”が物議を醸していた群馬県前橋市。12日、市長選が行われ、出直しをはかった前市長の小川晶氏が“逆風”を跳ね返し、再選を果たしました。【写真で見る】再選を果たした小川晶氏時折涙を見せる場面も“ラブホ密会問題”で辞職した小川前市長が再選陣営の会場が沸いたのは、投票が締め切られてすぐのことでした。市長選で再選小川晶氏「この厳しい選挙を一緒に戦っていただいて、そして、この結果を勝ち