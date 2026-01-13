「食物繊維は便秘解消に良い」と言われますが、その具体的な仕組みを知らない人も多いのではないでしょうか。食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、それぞれ異なる働きを持っています。水溶性、不溶性の食物繊維のそれぞれの役割や摂取時の注意点、便秘に悩む人に効果的な摂取方法について、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です（画像10枚）便秘