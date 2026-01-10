2025年12月9日より、Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』が配信された。同作はヤンキーやギャルの男女11人による恋愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で2週間の共同生活を送りながら、卒業式での告白に向けて恋愛を繰り広げるという趣旨である。この作品をプロデュースしたのは、元ヤンという経歴をもつMEGUMIだ。まず、まともに学校に通ってこなかったであろうヤンキーの男女を学校に集めて共同生活を