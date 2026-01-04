「AI（Artificial Intelligence／人工知能）とは、人間のように考えたり学んだりする技術のことで、最近は総称して『生成AI』と呼んでいます。“プロンプト”と呼ばれる枠に、文章や音声で“〜してほしい”と入れると、いろいろな形で回答が出てきます。生成AIのツールで最もメジャーなのが、ChatGPT。初心者はChatGPTから始めるとよいでしょう」【写真】ChatGPT、Gemini、Copilot…主要AIの特徴が一目瞭然そう話すのは、AIを使