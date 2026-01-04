1月4日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第40話「あけましておめでとう！新春演芸！」にて、ゲストキャラクターとして花守ゆみりと豊崎愛生が出演することが発表された。☆可愛いコウペンちゃんの場面カットなどをチェック！（写真5点）＞＞＞日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しい