【コウペンちゃん】ゲストキャラに花守ゆみり＆豊崎愛生！ 新春SPも可愛さMAX
1月4日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第40話「あけましておめでとう！新春演芸！」にて、ゲストキャラクターとして花守ゆみりと豊崎愛生が出演することが発表された。
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。
いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。
可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
そんなTVアニメ『コウペンちゃん』より新春特番として、これまでのかわいいTVアニメの内容を振り返り、新年のはじまりにコウペンちゃんのやさしさと癒しが詰まった、ほっとする時間をお届け。さらに特番内にて、TVアニメの最新話数、第40話「あけましておめでとう！新春演芸！」も放送。年始の朝にぴったりな、心あたたまるひとときをお楽しみいただける。
そんな第40話のゲストキャラクターの花丸すごいさん役を花守ゆみり、花丸えらいさん役を豊崎愛生が演じることが決定！ 花丸すごい・えらいのコンビとして、軽快でかわいい漫才を披露する。
QTORY YouTubeチャンネル＆各配信プラットフォームにて配信中なので、ぜひご覧あれ♪
さらに、テレビ朝日、岩手朝日テレビ、メ〜テレ、九州朝日放送にて、1月4日（日）に放送されたコウペンちゃんの魅力がふんだんに詰まったTVアニメ『コウペンちゃん』新春スペシャルもコウペンちゃんの仲間たちの魅力を紹介したシーンを追加した完全版をQTORY YouTubeチャンネルにて配信開始！ また、一部の配信プラットフォームでも順次配信される。
そして、コウペンちゃんからのお年玉プレゼントとして、原作・るるてあ先生直筆サイン入りコウペンちゃんからきみへの年賀状を抽選でプレゼントするアニメ公式Xフォロー＆RPキャンペーンも開催中。ぜひアニメ公式Xもチェックしてみよう！
（C）るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会
