新しい年の始まりに、長い歴史が育んだ本物の味に触れてみませんか。コロンバン原宿サロンでは、2026年1月限定で「クラッシックコロンバンアフタヌーンティー」を提供。創業101年の歩みの中で愛され続けてきたスイーツと料理を一度に味わえる特別な内容です。どこか懐かしく、それでいて今も色褪せない美味しさが、穏やかで豊かなひとときを演出してくれます。 歴史が息づくアフタヌーンティー