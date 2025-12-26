あなたはわかりますか？突然ですが、“put up with” ってどういう意味か分かりますか？単語からは想像できない、意外な意味になるんです！気になる正解は……正解は・・・「我慢する」でした！"Put up with"（我慢する、耐える）の語源は、「put up」（持ち上げる、しまう）という表現に由来します。嫌なことや重い荷物を「心の中にしまい込む」という物理的なイメージから、「困難な状況をじっと耐え忍ぶ」という意味に転じまし