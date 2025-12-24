Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡ÖSAUNATIGER¡×¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î30ÂåÉ×ÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¡£12·î15Æü¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àÍÆµ¿¤â»ëÌî¤Ë¸½ºß¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤ÎÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¡¦¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡£15Æü¡¢¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤Î3³¬¤Ç¡Ö¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤Ë¸Ä¼¼¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó1