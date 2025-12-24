¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×Ä¶¹âµé¥µ¥¦¥Ê»àË´»ö¸Î¡¡1½µ´Ö·Ð²á¤â¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¼è¤êÂØ¤¨¡×ÊóÆ»¤Ç¤Þ¤À½Ð¤ë¡ÈÅÎÀñ·Ð±Ä¡É¤Î¥Ü¥í¤Ë¹¤¬¤ëÅÜ¤ê¡Ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÌ¤¤À¥À¥ó¥Þ¥ê
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡ÖSAUNATIGER¡×¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î30ÂåÉ×ÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¡£12·î15Æü¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àÍÆµ¿¤â»ëÌî¤Ë¸½ºß¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤ÎÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¡¦¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡£15Æü¡¢¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤Î3³¬¤Ç¡Ö¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤Ë¸Ä¼¼¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢22Æü¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×ÉØ¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô»Ò¶¡¤Ë¤ÏÂô»³Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ë¸À¤¨¤Ð ¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ù¡¡ATM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤âÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç ¤è¤êÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤Î»Ò¤¬¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡Õ
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÀ¯Ìé¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¸Á°¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÈá»´¤Ê»ö¸Î¡£¾Ü¤·¤¤»à°ø¤Ï¸½ºß¤âÁÜººÃæ¤À¤¬¡¢È¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Å¹¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¾ì¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥¦¥Ê¸Ä¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬ÆâÂ¦¡¢³°Â¦¶¦¤Ë³°¤ì¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¼Æâ¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡È°ìÅÙ¤â¼õ¿®È×¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¤ÈÄ°¼è¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¸«»þ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯Ìé¤µ¤ó¤¬ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¼¼¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÃ¡¤¤¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼¼Æâ¤ÎÄÌµ¤¸ý¤Î°ìÉô¤¬²õ¤ì¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Êª¤òÃ¡¤¤¤Æ½¾¶È°÷¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¥¿¥ª¥ë¤¬¿¨¤ì¤ÆÈ¯²Ð¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³°Éô¤Ë°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸Î°Õ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÇ³¤ä¤·¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢22Æü¤Ë¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤Ç¡¢³Æ¸Ä¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¸å¤«¤é¼è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤¿À×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÆ°ºî¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢Å¹¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤Î¥É¥¢¤Î¤Ö¤Ë¤·¤È¤¯¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¡£¸Ä¼¼¤À¤«¤é¥Î¥Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Íá¾ì¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÏÄÌ¾ï²¡¤»¤Ð³«¤¯¡¢°ú¤±¤Ð³«¤¯¡¢¸°¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢¸°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛµÞ»þ¤ÎÃ¦½Ð¤òÆâÁõ¤òºî¤ë»þ¤ËÉáÄÌ¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤ÐÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤âÆ°¤«¤º¡¢Á´¤¯´íµ¡´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Õ
¡Ô²¾¤ËÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½õ¤±¤ËÍè¤ì¤Æ¤â¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö²õ¤ì¤Æ¤¿¤é³«¤«¤Ê¤¤¤«¤é¥ì¥¹¥¥å¡¼¸Æ¤ó¤Ç¥É¥¢²õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼ÞÇ®¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î»þ´ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£Èó¾ï¥Ü¥¿¥óºîÆ°¤·¤Ê¤¤¤Î¤âÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¥É¥¢¥Î¥Ö¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÁ´Éô¤¬¤½¤â¤½¤âÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¡¢Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¥¬¥é¥¹¤â³ä¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤³¤ì¤¬¤¿¤À¤ÎÉÔÈ÷¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Õ
·î³ÛÍøÍÑÎÁºÇÂç39Ëü±ß¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶¹âµé¡É»Ö¸þ¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÈÅÎÀñ¡É¤Ê°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖSAUNATIGER¡×¡£Å¹¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖSAUNA¡õCo³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆ±¼Ò¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°HP¤Ç»ö¸Î¤ò¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢¡È¿äÂ¬¤ò´Þ¤àÀâÌÀ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡É¡ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°Ê¹ß¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¡¢Å¹¤Î±Ä¶È¤ÏÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ç22Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤ÏA»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¼Ç¤¤·¡¢¿·¤¿¤ËB»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A»á¤Ï¡Ç17Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃæ¸ÅÉÊÇã¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤âÆ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ïº£Ç¯11·î¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´«Í¶¤¬ÆÃÄê¾¦¼è°úË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é9¥«·î¤Î¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A»á¤Ï¥µ¥¦¥Ê±¿±Ä¤«¤é¤ÏÂà¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤ÏÅ¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÅ¹¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Àè·î¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬»ö°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤äB»á¤ÈÊÂ¤ó¤ÇA»á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ËÜ»ï¤Ï18Æü¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢A»á¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A»á¤¬¸½ºß¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤âÅÅÏÃ¤Ç¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤¬ÉÔºß¤Ê¤Î¤Ç¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
°¦¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÈÇ¯¤ò±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯Ìé¤µ¤ó¤ÈÍÛ»Ò¤µ¤ó¡£A»á¤ÈB»á¤Ë¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤ÊÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£