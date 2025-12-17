年俸約1.1億円、再契約金7700万円で再契約広島は17日、テイラー・ハーン投手との再契約を発表した。年俸75万ドル（約1億1600万円）、再契約金50万ドル（約7700万円）。ハーンは2015年のMLBドラフト5巡目（全体164位）でナショナルズ入り、2019年にメジャーデビューすると、2023年までの5年間で計101試合に登板した。来年1年目の昨季は、35登板で防御率1.29。今季は55登板で1勝2敗8セーブ、21ホールド、防御率3.35だった。11