「やっぱり辛かったんだな」山田涼介 中島裕翔脱退後初のツアー初日にファンへ涙の謝罪が拡散…7人の“グループ守る”決意

12月13日、アイドルグループHey! Say! JUMPのドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』が福岡県のみずほPayPayドーム福岡からスタートした。ファンも心待ちにしていた初日だが、最後にメンバーの山田涼介が放った言葉がファンの間で話題となっている。

「同日のライブ終了後から、X上には、山田さんによるファンへのメッセージが拡散されました。その発言はライブのエンディングで、《凄く皆に会いたかったです。心配をかけてしまってごめんなさい》と涙ながらに謝罪したというもの。これは、元メンバーの中島裕翔さんが2025年8月28日をもって即日グループを脱退したことで、グループへの心配をしてくれたファンへのメッセージだと見られています」（芸能ジャーナリスト）

さらに山田は、《でも今日皆に会って、その笑顔を守っていかなきゃと思いました。またあえる日を楽しみにしてます。頑張ります。ありがとうございました》と、新たなグループとしての決意を語り、ライブを締め括ったという。

普段気丈に振る舞う彼の突然の涙の謝罪。Xには彼の言葉が多数拡散されるとともに、ファンからも驚きの声が多数寄せられた。

《ツアー初日で泣くなんてやっぱり辛かったんだな、、》

《山田くんが声震わせながら話してて、それくらい本当に不安だったんだなって、、、》

《触れずらいだろうに触れてくれてありがとう なにもなかったかのようにしないでくれてありがとう》

直接的な表現は避けていたものの、これまで触れてこなかった中島の脱退に言及したことに、ファンの心を揺さぶったようだ。

中島が脱退した数日後に行われ、Hey! Say! JUMPが出演予定だった音楽イベント『a-nation』では、中島は欠席。メンバー7人で、約45分間のパフォーマンスを全力で披露していた。しかし、中島についての言及はなく、ファンの間では様々な憶測が広がった。

「a-nationは総合エンタメ企業の『avex』が主催し、Hey! Say! JUMPだけでなく様々なアーティストが出演していました。そのため、グループの個人的な事情を話すことは避けたのかもしれません。今回は自分たちのライブだったため、これを機にファンへ直接想いを伝えたのでしょう。

もともとHey! Say! JUMPのセンターだった中島さんは、その後センターを外れ、山田さんがセンターを務めることになったという因縁の関係でもありました。しかし今では、互いを認め合う『最高のライバル』として、強い絆で結ばれていることもファンはよく知っています。山田さんにとって彼の脱退には、複雑な思いをいただいていたでしょう。グループを守ると語った山田さんの言葉には、センターを務める責任と、これからの強い決意が滲み出ています」（前出・芸能ジャーナリスト）

この発言への反響について、STARTO ENTERTAINMENTに問い合わせたが期日までに返答はなかった。現在7人となったHey!Say!JUMP。これからの活動に、ファンはエールを送り続けている。