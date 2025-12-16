報道陣に公開された双子のジャイアントパンダ、雌レイレイ＝16日午前、東京・上野動物園4歳の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイの返還発表後、初の開園日を迎えた上野動物園（東京都台東区）では16日、朝から多くの人が行列を作り、ファンからは「さみしい」と別れを惜しむ声が上がった。都によると、最終観覧日は来年1月25日。大阪府から家族7人で訪れたという会社員の男性（32）は「和歌山のアドベンチ