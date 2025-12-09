きょうの為替市場はドル高が優勢となり、ドル円は１５６円近くまで上昇する場面も見られた。ドル円の場合、青森沖の地震で津波警報が出たことで円安の反応が出たこともドル円を押し上げた。 市場は今週のＦＯＭＣの結果および反応を待っている。アナリストからは「ＦＲＢによる利下げは既に市場で完全に織り込まれているものの、メッセージはタカ派的なトーンになるとの見方が強まっている」指摘が出ている。