ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 呼びだした生徒を抱き寄せ、頭をなでたか 20代男性教諭を懲戒免職処… 高校生 山梨県 読売新聞オンライン 呼びだした生徒を抱き寄せ、頭をなでたか 20代男性教諭を懲戒免職処分 2025年11月28日 16時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山梨県教委は28日、県立高校の20代の男性教諭を懲戒免職処分とした 進路指導で校内の一室に生徒を呼び出し、抱き寄せて頭をなでたという 県教委の聞き取りに対し、「被害生徒に謝りたい」などと話しているそう 記事を読む