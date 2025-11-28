２７日に放送されたＴＢＳ系「プレバト」の俳句査定で、夏井いつき先生のみならず、梅沢富美男までもが「驚き桃の木山椒の木」と驚く傑作俳句が披露された。この日のお題は、消せない写真。スマホなどに残っているそれぞれの「消せない写真」で俳句を作った。その中で才能あり１位となったのが、初出場のふくらＰ。細い路地にあった珍しい漢字の看板を撮ったもので「寒鴉（かんあ）鳴く路地看板の斎（いつき）の字」（※斎