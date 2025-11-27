気象庁は、27日午後、東北地方に「低温と大雪に関する早期天候情報」を発表しました。 【写真を見る】東北地方で12月4日頃から10年に一度の低温・大雪のおそれ日本海側の降雪量は平年比224%以上気象庁が「低温と大雪に関する早期天候情報」発表【雨風シミュレーション】 気象庁によりますと、12月4日頃から冬型の気圧配置が強まり寒気の影響を受けやすくなるため、かなり低くなる可能性があります。また、東北日本海側