勉強してもすぐに忘れてしまう……。そんな悩みを抱く人に試してほしいのが、『ULTRA LEARNING 超・自習法』で紹介される「フラッシュカード学習」だ。本書では「知識を定着させる最強の方法は“思い出す”ことだ」と説く。カードを使い、頭の中から答えを引き出す練習をするだけで、記憶は劇的に強化される。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。（構成