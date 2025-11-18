サンマルクカフェ（岡山市）が、看板メニュー「チョコクロ」をモチーフにしたオリジナルグッズを詰めた「サンマルクカフェ福袋」を含む全4種の福袋を12月26日に販売します。【写真】超かわいい！“チョコクロ”ポーチの色違いもチェック！「サンマルクカフェ福袋」では、ミニサイズのチョコクロチャームが付いたタンブラー、チョコクロをサガラ刺しゅうで表現した「チョコクロ刺繍ポーチ」、サンマルクカフェで使用できるス