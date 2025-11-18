サンマルクカフェ（岡山市）が、看板メニュー「チョコクロ」をモチーフにしたオリジナルグッズを詰めた「サンマルクカフェ福袋」を含む全4種の福袋を12月26日に販売します。

【写真】超かわいい！ “チョコクロ”ポーチの色違いもチェック！

「サンマルクカフェ福袋」では、ミニサイズのチョコクロチャームが付いたタンブラー、チョコクロをサガラ刺しゅうで表現した「チョコクロ刺繍ポーチ」、サンマルクカフェで使用できるスペシャルチケット12枚（1枚500円相当、計6000円相当）がセット。タンブラーはロゴのカラーがオレンジとブラウンの2色展開。保温と保冷が可能で、内容量は300ミリリットル。ポーチはオレンジ、ブルー、グレー、レッド、グリーンの全5色展開。タンブラーとポーチはそれぞれランダムで1色入っています。価格は5000円（以下、税込み）。

販売期間は2026年1月4日までの予定で、販売状況により前後する可能性があるということです。

「サンマルクカフェ福袋」のほか、チョコクロ5個入りBOXとスペシャルチケット計2000円相当がセットになった「チョコクロBOX 福袋」（2000円）、1枚でチョコクロ1個と引き換えできる「チョコクロチケット」5枚とスペシャルチケット計2000円相当が封入された「チョコクロチケット福袋」（2000円）、定番商品「ゆず茶」の瓶（500ミリグラム）とスペシャルチケット計3000円相当の「オリジナルゆず茶福袋」（3000円）もラインアップされています。

