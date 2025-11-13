新春の風物詩「箱根駅伝」。青空をバックに繰り広げられる学生ランナーたちの熱い戦いは、毎年多くの人々の胸を熱くする。だが近年は、別の意味での“緊張感”が高まっている。それはクマの出没だ。【写真】箱根駅伝で大バズりの『きぬた歯科』日テレの“横やり”で不自然に隠されたロゴ東北高校駅伝でクマが現れ異例の対応11月6日に秋田市で行われた東北高校駅伝では、クマがコース付近に現れ、選手がタスキをつなげずにトラ