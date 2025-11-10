「さいきん肩コリがつらい」「原因不明の肩の痛みが続く」――。その不調、冷えや運動不足で体が硬くなり、老廃物がたまっているサインかもしれません。そんな肩の悩みをやさしく解消へ導くのが「自力整体」。整体師や鍼灸師の手技を自分でおこなう人気のセルフケアメソッドです。現在、全国で約1万5000人が実践中。「慢性痛から解放された！」「ぐっすり眠れた！」――そんな喜びの声も続々。このたび発売された新刊『すっきり自