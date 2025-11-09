ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 20歳未満飲酒で降板、今森茉耶にファン深い失望「子どもの夢は壊さな… 今森茉耶 未成年の飲酒・喫煙 スーパー戦隊 芸能人の不祥事・トラブル エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 20歳未満飲酒で降板、今森茉耶にファン深い失望「子どもの夢は壊さないで」 2025年11月9日 16時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女優の今森茉耶が20歳未満での飲酒で「ゴジュウジャー」を降板した件 ファンからは深い失望と悲しみの声が相次いでいるとFLASHが取り上げた 「子どもの夢だけは壊さないでほしい」といったコメントも寄せられている 記事を読む おすすめ記事 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分 別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた 二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」 2025年11月8日 21時31分 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分