＜マオタイ シンガポールオープン3日目◇8日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞トータル6アンダー・41位から出た池村寛世が、7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。首位と3打差のトータル12アンダー・9位まで順位を上げてきた。【写真】シンガポールにはお猿さんがいっぱい1つ前の組でトップスタートだった浅地洋佑が7つのバーディを奪ってリーダーボードを駆け上がる中、池村もすぐ後ろから