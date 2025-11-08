液晶ディスプレイ製品の開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXTは、27インチIPSパネル搭載の新型ゲーミングモニター「JN-IPS27G1836UF-HSPC6」を2025年11月7日（金）より発売する 本体だけでなくケーブル類も含めて全てがホワイトカラーに統一されたデザインが特徴で、4K解像度で180Hz、フルHD解像度で360Hzという高速リフレッシュレートを切り替えて使用できる「Dual Frame Rate」機能を搭載。直販