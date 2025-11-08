液晶ディスプレイ製品の開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXTは、27インチIPSパネル搭載の新型ゲーミングモニター「JN-IPS27G1836UF-HSPC6」を2025年11月7日（金）より発売する

本体だけでなくケーブル類も含めて全てがホワイトカラーに統一されたデザインが特徴で、4K解像度で180Hz、フルHD解像度で360Hzという高速リフレッシュレートを切り替えて使用できる「Dual Frame Rate」機能を搭載。直販価格は65,980円（税込）だ。

製品概要 製品名：JN-IPS27G1836UF-HSPC6

直販価格：65,980円（税込）

発売日：2025年11月7日

1台で二役！解像度とリフレッシュレートを簡単切替可能なDual Frame Rate

「JN-IPS27G1836UF-HSPC6」の最大の特長は、用途に応じて解像度とリフレッシュレートをボタンひとつで切り替えられる「DFR（Dual Frame Rate）」機能だ。グラフィックや映像美を重視するゲームでは4K解像度で180Hzのリフレッシュレート、動きの速さと反応速度が求められるFPSなど競技性の高いゲームではフルHD解像度で最大360Hzという超高速リフレッシュレートを選択できる。これにより1台で様々なジャンルのゲームに最適化した環境を構築できる。

※モニター側でDFRを有効にした場合、反映にはゲームの再起動が必要で、ゲーム起動後の変更はできないため事前の設定が必要。

全てがホワイトに統一された洗練されたデザイン

本製品は本体はもちろん、モニターベゼル、スタンドに至るまで全体がホワイトカラーで統一されている。さらに、付属の電源アダプターやケーブル類までホワイトカラーを採用しており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適だ。全体が白基調の部屋や医療機関などでの使用にも適している。

プロゲーマーも満足の高速表示性能

4K解像度時でも180Hz、フルHD解像度では360Hzという高速リフレッシュレートと、0.5ms（MPRT）の高速応答速度により、残像感の少ない滑らかな映像表示を実現。これによりゲーム内の素早い動きでも視認性を保ち、反応速度が求められる対戦ゲームでも優位性を発揮する。また、3つのゲームモードを搭載しており、FPSなどゲームに合わせて最適な表示設定に変更可能だ。

※MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。

PS5にも対応する豊富なゲーミング機能

ゲーミングPC向けだけでなく、PS5との4K:120Hz接続にも対応。大画面で高精細な4Kゲームを存分に楽しめる。また、可変リフレッシュレート（VRR）にも対応しており、ティアリング（画面の横線）やスタッタリング（カクつき）を軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示できる。

※PS5本体のファームウェアを最新の状態にする必要がある。

広色域と高輝度でリアルな映像表現

最大輝度400cd/m²、sRGB:99%、DCI-P3:95%という広色域に対応した液晶パネルを採用。HDR400相当の性能を備えており、明るい部分も暗い部分もくっきり表現することで、リアルに迫った深みのある映像を実現する。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示でその実力を発揮する。

使いやすさを追求した昇降式多機能スタンド

高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載しており、最大140mmの範囲で最適な高さに画面を調整できる。また、縦画面として使用できるピボット（回転）機能にも対応。スイーベル（首振り）機能は左右各30°の範囲で動かすことができ、様々な使用環境や用途に柔軟に対応する。

ノートPC給電対応のUSB-Cポートを含む充実の接続性

入力端子は、HDMI 2.1×2（4K:180Hz/フルHD:360Hz）、DisplayPort（DSC）×1（4K:180Hz/フルHD:360Hz）に加え、USB-C×1（4K:180Hz/フルHD:360Hz/最大65W給電）を装備。USB-C端子は、対応するノートPCであれば映像出力と給電を1本のケーブルで実現でき、接続をスッキリさせるだけでなく、テレワーク時にACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなる利便性も提供する。

利便性を高めるKVM機能とマルチウィンドウ機能

KVM機能に対応しているため、モニターに接続したキーボードとマウスを、デスクトップPCやUSB-C接続のノートPC間で切り替えて使用できる。また、複数の入力を同時に表示する「PBP（Picture by Picture）」と、入力の一つを子画面で表示する「PIP（Picture in Picture）」機能も搭載。これにより1台のモニターで複数のデバイスからの映像を同時に確認できる。

※マルチウィンドウ機能はDFRが4K:180Hzの場合のみ使用可能。

多機能・高性能なホワイトゲーミングモニター

「JN-IPS27G1836UF-HSPC6」は、DFR機能によって1台で4K/180Hzとフルhd/360Hzという異なる用途に対応できる柔軟性と、全体がホワイトカラーで統一された洗練されたデザインが特徴のハイエンドゲーミングモニター。

豊富な接続端子、KVM機能、マルチウィンドウ機能など、ゲーム以外の用途でも高い生産性を発揮する機能も満載。65,980円（税込）という価格ながら、プロゲーマーも満足できる性能と、クリエイティブワークにも適した機能を両立している。

また、昇降機能はないがAmazon限定のホワイトカラーゲーミングモニター「JN-i27G1836UF-C6」が55,980円（税込）で発売されるので、用途に合わせて選ぶことができそうだ。

