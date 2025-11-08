米音楽界で最高の栄誉とされる第68回グラミー賞の各賞候補が7日発表され、BLACKPINK・ROSE（ロゼ）が主要3部門にノミネートされた。ROSEがブルーノ・マーズとともに歌ったヒット曲「APT．」が、年間最優秀楽曲賞、年間最優秀レコード賞、最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞の3部門で候補に入った。また、Netflix（ネットフリックス）人気アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック