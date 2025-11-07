「古タイヤが燃えている」火がタイヤに燃え移ったかきょう正午すぎ、千葉県柏市増尾の作業場で「古タイヤが燃えている」と目撃者から110番通報がありました。【写真を見る】【速報】千葉・柏の作業場で「古タイヤが燃えている」 高く上がる黒煙、東京・隅田川からも確認消防車など18台出動けが人や逃げ遅れはなし警察などによりますと、作業場の関係者が廃材をドラム缶で燃やす作業をしていたところ、火がタイヤに燃え移