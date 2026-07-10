千葉・野田市のアパートで、腹から血を流した男性が見つかり死亡した事件で、男性の兄が殺人の疑いで逮捕された。竹腰佳亨容疑者（57）は8日、野田市山崎のアパートで、弟の一亨さん（55）の腹を包丁のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれている。調べに対し、竹腰容疑者は黙秘しているという。
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