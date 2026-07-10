千葉県・野田市のアパートの一室で55歳の男性が血を流して倒れているのが見つかりその後、死亡した事件で、警察は、57歳の兄を殺人の疑いで逮捕しました。【映像】現場周辺を捜査する様子竹腰佳亨容疑者（57）はおととい、野田市山崎のアパートで、弟の一亨さん（55）を刃物で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。一亨さんの腹部には刺し傷がありました。警察によりますと、竹腰容疑者は現場のすぐ近くに住んでいて