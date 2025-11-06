６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、三之丞（板垣李光人）が、あまりにも悲しすぎる就職活動を行っている様子が描かれた。前日の放送で、あのタエ（北川景子）の物乞い衝撃姿を見てしまったトキ（高石あかり）の動揺が描かれたが、この日は司之介（岡部たかし）が働く牛乳店に三之丞がやってくる。社長を呼び出し、ここで働かせて欲しいという三之丞に、社長はどんなことができるか？と聞く。すると三之