【モデルプレス＝2025/11/03】お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、21日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）に出演。4年間交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラと破局したことを明かした。【写真】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤とのラブラブ2ショット◆オズワルド伊藤、蛙亭イワクラと破局今回、同番組ではお笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人の相談に乗る新