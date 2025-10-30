「ラファエル・エリアスの負傷と共に、京都サンガF.C.はシーズン終盤で試練を迎えている」そう報じたのは、韓国メディア『Four Four Two』だ。９月末のJ１第32節のセレッソ大阪戦で膝を負傷して以降、約１か月間、公式戦から離脱している26歳FWについて、同メディアはまず日本でのキャリアを振り返る。「2024年のシーズン途中加入後、リーグの後半戦だけで15試合に出場して11ゴールを奪い、“エース”に成長。彼のおかげで京都は