ＤｅＮＡ・石井琢朗野手コーチ（５５）が今季限りで退団することが２７日、分かった。近日中に発表される。１９９８年のＶメンバーとして活躍した石井コーチは現役引退後、広島、ヤクルト、巨人と指導者として３球団を渡り歩き、２０２１年オフに１４年ぶりに古巣に復帰。１軍野手総合コーチ、チーフ打撃コーチ、走塁コーチなどを歴任した。熱血指導で知られ、日本一に輝いた昨季はリーグトップの打率・２５６に導いたほか、