田村「感謝の気持ちでいっぱい」、野村「申し訳なく思っている」西武は27日、田村伊知郎投手、元山飛優内野手、野村大樹内野手に来季の契約を行わないことを通知したと発表した。田村は2016年ドラフト6位で立大から入団。9年目の今季は20試合に登板して防御率3.58だった。元山は2023年12月に宮川哲とのトレードでヤクルトから加入。今季は49試合に出場して打率.153だった。野村は2024年7月にトレードでソフトバンクから移籍