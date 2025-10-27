ウォルドーフ・アストリア大阪は、アフタヌーンティー「オータム・ハーベスト・パレット」を10月1日から11月30日まで提供している。スイーツはレッドベルベットチーズケーキ、栗のピュレにほろ苦いコーヒーを重ねた焼き栗のオペラ、大粒でジューシーな果汁を楽しめるシャインマスカットのタルト、無花果とカラマンシーのシブースト、ピスタチオと玄米茶のマカロンレジェをそろえる。セイボリーは、トリュフの香りをまとわせた旬の