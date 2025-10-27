ウォルドーフ・アストリア大阪は、アフタヌーンティー「オータム・ハーベスト・パレット」を10月1日から11月30日まで提供している。

スイーツはレッドベルベットチーズケーキ、栗のピュレにほろ苦いコーヒーを重ねた焼き栗のオペラ、大粒でジューシーな果汁を楽しめるシャインマスカットのタルト、無花果とカラマンシーのシブースト、ピスタチオと玄米茶のマカロンレジェをそろえる。セイボリーは、トリュフの香りをまとわせた旬の茸とスモークサーモンのミルフィーユサンド、アボカドのクリーミーさとトマトの酸味でまとめたロブスターロール、WAオシェトラキャビアとサワークリームのコルネ、フォアグラと焼き芋のボンボン、ズワイガニのマドレーヌを用意する。

スコーンは燻製パンチェッタ風味と蜂蜜の2種で、飲み物は約20種のコーヒーと紅茶を提供する。追加オプションは洋梨とアマゾンカカオのクープと和牛テールと松茸のポトフの2品。

場所は29階のラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」。提供時間は午前11時半から午後7時まで。料金は1人12,000円、追加オプション2品は4,000円。前日までに要予約。いずれも税込。