前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」決勝戦が行われ、嘉永泰斗が初優勝を果たした。弟子である犬伏湧也の番手を松本貴治に回し、四国3番手を追走した小倉竜二（49＝徳島）だったが8着に敗れた。レース後、小倉は「ノーコメント。（犬伏は）競輪を分かっていないというか、何がしたいのか分からなかった。一からやり直し。打鐘が勝負どころで、あそこを全開で行って、ゴール前勝負してほしかった