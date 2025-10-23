違法な無許可開発で営業を続け、9月に閉園した北海道・札幌市の動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、警察が23日朝、関係先を家宅捜索しました。都市計画法違反などの疑いで捜索を受けたのは、札幌市の動物園「ノースサファリサッポロ」で、23日朝、北海道警察の捜査員が前社長宅に入りました。ノースサファリは、開発が制限される市街化調整区域に20年間、違法に建築を続けていたことが問題となり、9月末に閉園していました。