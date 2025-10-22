みなさんはお子さんは何人いますか？2人以上のお子さんがいるママたちは、一度は「きょうだい格差」に悩んだことがあるのではないでしょうか。あるいは自分が子どものころ、きょうだいとの扱いの差に悩んだ方もいるかもしれませんね。『わが子たちの間で、格差はあると思いますか？』シンプルな質問を投げかけた投稿者さん。以下のような話を聞いて、きょうだい格差の実態が気になったようです。・男女の子どもがいて、息子は可