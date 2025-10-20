近畿地区を中心にそば・うどん店を運営している株式会社清修庵が、毎年秋に大人気のメニュー『牡蠣の籠盛り膳』を2025年10月16日より期間限定で販売中です。旬の味覚である広島県産の大粒牡蠣を使ったカキフライをはじめ、季節の食材を目でも舌でも楽しめる豪華なセットです！ 清修庵 期間限定「旬の味覚 牡蠣の籠盛り膳」 メニュー名：旬の味覚 牡蠣の籠盛り膳価格：1,680円(税込1,848円)販売開始日：2025年10月1