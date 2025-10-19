東京ディズニーランドのウエスタンランドにある「ザ・ダイヤモンドホースシュー」お食事を楽しみながらショーが鑑賞できるウエスタンスタイルのレストランです。ショーは、「クララベル・カウ」と「ホーレス・ホースカラー」が開催する愉快なアメリカンバラエティショーで、「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちも登場します！ 東京ディズニーランド「ザ・ダイヤモンドホースシュー」2025年秋 グランドメニ