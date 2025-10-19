写真やつぶやきから“行きたい”が生まれる昨今、飲食店にとってSNSはまさに新しい看板です。【漫画】飲食店のSNSを張り切って運用していたら……炎上！！！（全編を読む）大手チェーンはもちろん、家族経営の小さな店でも、X（旧Twitter）やInstagramを通じてお客さんとつながることが、集客に直結する時代となりました。しかし、その一方で「炎上」というリスクも隣り合わせです。都内で実家の飲食店を手伝うOさんも、まさにその