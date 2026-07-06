ひろゆき氏(左)と中田敦彦東スポWEB

ひろゆき氏、帰国した中田敦彦への批判に言及「中田氏より多額の税金を…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ひろゆき氏が6日にXを更新し、日本に帰国した中田敦彦についてつづった
  • ネットで「税金逃れでシンガポールに行って」などと批判の声がある件に言及
  • 中田敦彦氏より多額の税金を日本に納めた者だけが石を投げなさい」と記した
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